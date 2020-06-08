Москва, , 12:54 — REGNUM Нефть открыла неделю мажорным аккордом — ещё на ступень выше, резко перепрыгнув отметку в $43 по марке Brent. Само собой, это стало прямым результатом продления на месяц, до 1 августа, нынешних квот на добычу для экспортёров ОПЕК+ 6 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Затем цены так же быстро вновь приопускались на азиатских торгах — до $41,80 за баррель, где нефть повторно нашла покупателей и поднялась, но так и не смогла достичь первоначального пика в $43,39 за баррель до старта европейских торгов, а наоборот, пока что сползла к середине сегодняшнего диапазона колебаний до $42,50.

Такие неравномерные скачки лишний раз демонстрируют: нефтяному рынку ещё только предстоит доказать, что он действительно окажется способен закрепиться на этих свежих и высоких по нынешним временам уровнях. И тем более не просто убедить скептиков, что рынок углеводородов окреп уже настолько, чтобы продвинуться с ходу к $45 и выше.

Помогать в попытках сохранить достижения черному золоту будет непрекращающийся взлёт американских биржевых индексов, где уже в минувшую пятницу показан новый исторический рекорд всех времён по индексу Nasdaq в секторе высоких технологий.

Также все нефтяные игроки будут внимательнейшим образом следить сейчас не столько за выполнением квот ОПЕК+ по добыче, сколько за очередными публикациями по запасам, ближайшие из которых ожидаются от Американского института нефти (API) во вторник поздно вечером и от минэнерго США в 17:30 по мск 10 июня.

Поэтому главный фундамент для нефти всё-таки не ОПЕК, сделка создаёт лишь яркий фон, на котором продолжат развиваться главные события, а именно динамика реальных поставок, зависящая от всех текущих и регулярно обновляемых производственных показателей в разных регионах мира.

Новый скачок цен выше $45 за баррель возможен, но, что называется, не гарантирован, и если эти высоты и будут на волне энтузиазма достигнуты, то их ещё надо будет суметь удержать», — считает эксперт.

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