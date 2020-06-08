Москва, , 10:13 — REGNUM Котировки черного золота 6 июня продолжили восхождение, завершив ростом шестую неделю кряду. Нефть марки Brent, которая в моменте касалась свежих трехмесячных максимумов в районе $42,45, к концу дня обосновалась немногим ниже уровня $42, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 8 июня, котировки передвинули максимумы до $43,40, после чего откатились, оперативно закрыв бычий гэп, который образовался на старте торгов.

Участники рынка отыгрывают решение стран ОПЕК+, принятое накануне. Экспортеры договорились о сохранении нынешних параметров сделки еще на месяц, тогда как изначально предполагалось, что с июля сокращаемые объемы добычи станут меньше.

Так, производители продолжат ограничивать добычу нефти почти на 10 млн баррелей в день до конца июля.

Поскольку такой сценарий был по большей части учтен в ценах, после первоначальной кратковременной позитивной реакции, участники рынка частично зафиксировали прибыль в рамках традиционной стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах».

Впрочем, локальная коррекция не оказывает сильного влияния на общую картину на рынке, которая продолжает улучшаться во многом благодаря крепнущим надеждам на восстановление мировой экономики.

В пользу более благоприятного экономического сценария говорит ряд поступающих отчетов. Так, в пятницу США опубликовали ключевую статистику по рынку труда, которая отразила неожиданное снижение уровня безработицы с апрельских 14,7% до 13,3%.

В течение дня участники рынка продолжат отыгрывать вердикт ОПЕК+, что в совокупности с благоприятным отношением к риску поможет Brent удерживаться на плаву.

На данный момент важно, чтобы котировки удержались над 100-дневной скользящей средней, которая проходит немногим ниже психологического уровня $40», — считает эксперт.

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