Минск, , 13:23 — REGNUM По данным Нацбанка Белоруссии, к 1 июня золотовалютные резервы республики составили $7,8793 млрд — на 16,1% меньше, чем в начале года ($9,3935 млрд). Об этом говорится в опубликованном 5 июня отчёте белорусского госрегулятора.

Нацбанк объяснил сокращение ЗВР плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $220 млн. Поддержанию уровня резервов способствовали покупка иностранной валюты Нацбанком, а также рост стоимости монетарного золота и инвалютные поступления в бюджет — в том числе от продажи министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

«Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США», — напомнили в Нацбанке Белоруссии.

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Отметим, в конце 2019 года Александр Лукашенко заблокировал подписание контрактов на поставки из России нефти и газа. Он распорядился закупать «альтернативную нефть» в Норвегии, Азербайджане и других странах. Ожидается, что вечером 5 июня в порт литовской Клайпеды прибудет первый танкер с нефтью из США.

Переплаты за «альтернативную нефть» негативно сказались на состоянии ЗВР Белоруссии. На них также оказывает давление большой внешний долг и общий экономический спад в постсоветской республике при том, что власти Белоруссии не пошли на введение карантинных мер и закрытие границ.