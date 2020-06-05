Москва, , 13:17 — REGNUM Локальная коррекция на нефтяном рынке4 июня никак не изменила ситуацию. Технически нефть остается в восходящем тренде, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Сегодня, 5 июня, рост марки Brent может продолжиться с первой целью $40,53 за баррель, далее в диапазон $41-$42 за баррель. Однако уже на следующей неделе не исключена коррекция вниз от достигнутых уровней.

Главным образом нефтяные цены толкает вверх новость о том, что в субботу 6 июня состоится встреча ОПЕК+, на которой будут продлены действующие параметры сделки еще на два-три месяца, то есть сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки.

Судя по этому главным участникам — России и Саудовской Аравии — удалось согласовать позиции и получить от нарушителей сделки, таких как Ирак, Нигерия, гарантий ее исполнения в будущем.

Также подъем цен обусловлен растущим оптимизмом относительно того, что спрос на нефть продолжает восстанавливаться. Косвенно об этом свидетельствует снижение запасов в американских хранилищах. По данным минэнерго США запасы сырой нефти за прошедшую неделю снизились на 2,077 млн баррелей.

В ближайшей перспективе спрос на нефть продолжит активно восстанавливаться. Во-первых, все больше стран постепенно оживляют свои экономики.

Во-вторых, настал летний автомобильный сезон, который обычно сопровождается повышенным спросом на топливо», — пояснил эксперт.

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