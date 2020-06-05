Москва, , 10:15 — REGNUM По итогам вчерашнего дня цены на нефть немного подросли, расположившись вблизи уровня $40 за баррель. На утренних торгах 5 июня котировки пытаются обосноваться над психологической отметкой, флиртуя с сопротивлением в виде 100-дневной скользящей средней, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Основное внимание в сырьевом сегменте сейчас направлено на ОПЕК. Недавно стало известно, что Саудовская Аравия и Россия наконец-то достигли договоренностей с Ираком об условиях сокращения добычи.

Также появились разговоры о том, что долгожданная встреча представителей стран ОПЕК+ может состояться в эту субботу, 6 июня.

Другими словами, в этом контексте появилась хотя бы какая-то неопределенность, что порадовало игроков и удержало цены от более глубокой медвежьей коррекции.

Также важно отметить, что после некоторых вчерашних заминок, спрос на риск вернулся, и сегодня в Азии фондовые площадки показали неплохой прирост.

Этот фактор играет не последнюю роль в нынешнем восстановлении нефтяных цен, а дополнительную поддержку оказывает слабый доллар, который находится в оборонительной позиции из-за отсутствия спроса на защитные активы.

Тем не менее, для продолжения роста Brent необходимо совершить уверенный пробой вышеупомянутой скользящей средней, которая сейчас проходит в районе $40,30 за баррель», — пояснил эксперт.

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