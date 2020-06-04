Курск, , 14:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин 3 июня провёл совещание, посвященное проблемам легкой промышленности и мерам ее поддержки. Он дал поручения, которые необходимо включить в общенациональный план восстановления экономики. Это и субсидирование скидок по оборудованию, которое предприятия легкой промышленности берут в лизинг, и увеличение субсидии на обслуживание кредитов до миллиарда рублей. Кроме того, планируется расширение программы поддержки производства льняных изделий и установление приоритета российской продукции в госзакупках.

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«Первая проблема небольших предприятий легкой промышленности — это сбыт. Малые магазины, в которых мы — главные поставщики продукции, закрывались и до коронакризиса, не выдерживая конкуренции с сетями, сегодня рынок еще больше сужается, — заявил ИА REGNUM председатель курского регионального отделения Партии Роста, директор производственной компании «Даримир» Владимир Шалагинов. — Крупные сети, такие как «Детский мир», «Кораблик» работают по большому счету с Китаем. Разве что «Дочки-сыночки» до последнего сотрудничали с российскими производителями, но сейчас и они переориентировались на реализацию товаров из Поднебесной. В этом сложность. Необходимо расширять присутствие российских производителей на полках федеральных сетей».

Вторая системная проблема, которую видит Владимир Шалагинов, это распространение по стране магазинов дешевой фальсифицированной одежды, которые, по его заверению, зачастую работают вне правового поля: не сертифицируют продукцию китайского производства, не имеют расходов на маркировку и онлайн-кассы.

«Чтоб вы понимали, один сертификат на детскую одежду стоит от 100 тысяч рублей и выше. При таких расходах нашим производителям вступать в конкуренцию с магазинами дешевого фальсификата просто невозможно. И это не только мое мнение. Сейчас я говорю от лица руководителей 12 малых и микро предприятий, входящих в консорциум легкой промышленности Курской области, который я возглавляю. Недобросовестная конкуренция складывается еще и из того, что зачастую тех, кто работает в теневом секторе, проверяющие органы просто не замечают. Все их внимание направлено на нас, «белых», потому что мы на виду, платим налоги, соблюдаем все условия, которые диктует рынок, не прячемся», — анализирует ситуацию Шалагинов.

Среди эффективных мер поддержки, которые малые предприятия легкой промышленности видят сегодня от власти — это небольшие доступные беззалоговые кредиты для покрытия кассовых разрывов и развитие системы государственных заказов.

«Сейчас малым предприятиям нашей отрасли тяжело. Если честно, то моя компания выживает только благодаря участию в федеральных проектах. К примеру, сейчас отшиваем наборы от государства для малышей, выиграли грант Минпромторга на поставку так называемых «Коробок для новорожденных» (подарков семьям от власти на сумму в 10 тысяч рублей). Нам это дало серьезное подспорье. Это удача, что мы выиграли тендер, согласно 44 ФЗ такие заказы чаще всего уходят крупным игрокам рынка. Было бы хорошо, если бы подобных проектов стало бы больше, причем именно для малых предприятий. Мы могли бы, меняя специфику производства, отшивать, к примеру, одежду для малоимущих, какие-то подарки для многодетных семей. Государство должно помогать самым незащищенным слоям населения, а через эту помощь, выкарабкаемся и мы, начнем не просто выживать, но и развиваться», — резюмировал предприниматель.