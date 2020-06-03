Москва, , 15:19 — REGNUM Лёгкая промышленность хоть и относится к числу пострадавших отраслей, но пострадала она не так сильно, как некоторые другие. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июня заявил министр финансов России Антон Силуанов на совещании с президентом России по поддержке легкой промышленности.

«По показателям отгрузки, я хочу сказать, за январь-апрель снижение составило 9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — заявил Силуанов.

«Это хоть и пострадавшая отрасль, но не так сильно, как ряд других отраслей, по которым принимались решения вообще по закрытию. Мы отнесли лёгкую промышленность к более льготной категории, которая работает в сегменте малого и среднего предпринимательства — для неё было принято решение, что к сегменту МСП относятся предприятия, имеющие численность до 1 тыс. человек. Это уже большие предприятия», — указал он.

В целом в Российской Федерации определение среднего и малого бизнеса опирается через численность персонала порядка 150−200 человек, отметил министр.

Таким образом, большое число предприятий лёгкой промышленности может использовать те льготы и преференции, которые существуют для предпринимателей МСП — например, решение по пониженной ставке страховых взносов 15%.