Пекин, 4 июня 2020, 13:54 — REGNUM Шведская автокомпания Polestar намерена открыть в Китае 20 шоурумов. Об этом этом сообщается на сайте it-world.
На данный момент у автокомпании есть всего один дилерский салон в Пекине. Масштабное расширение сети бренда является частью приготовлений перед началом поставок электрических седанов Polestar 2 в Китай. Предполагается, что шведская новинка станет главным конкурентом Tesla Model 3 на рынке КНР.
Стоит отметить, что у американской Tesla в КНР открыто 50 автосалонов. Polestar при этом собирается также как и компания Илона Маска отказаться от использования дилеров и продавать электрокары напрямую.
Поставки Polestar 2 в КНР запланированы на июль текущего года.
Ранее стало известно, что американская тюнинговая компания Newport Convertible Engineering (NCE) сделала из электромобиля Tesla Model 3 кабриолет.
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