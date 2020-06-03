Рим, , 11:54 — REGNUM Итальянский производитель автомобилей премиум-класса Alfa Romeo создаст электрический кроссовер на платформе от Peugeot e-2008. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Для Alfa Romeo с электромотором адаптируют платформу eCMP, на которой уже построены Peugeot e-2008 и DS3 Crossback E-Tense. Ожидается, что новинка от Alfa Romeo по своим характеристикам превзойдет своих французских конкурентов.

Так, если производительность Peugeot e-2008 весьма скромная — 136 л. с., то родственная ему Alfa должна быть куда более мощной. Кроме того, запас хода новинки будет гораздо больше.

По заверениям представителя итальянского автопроизводителя, электрокары компании будут не только иметь высокую производительность, но и высокий уровень комфорта. Отдельно стоит отметить, что новинка будет подавать искусственный звук мотора через динамики.

Ранее компания Alfa Romeo представила рестайлинговые версии седана Giulia Quadrifoglio и кроссовера Stelvio Quadrifoglio. Старт продаж первых экземпляров итальянских авто состоится в Великобритании в конце текущего года.

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