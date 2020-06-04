Москва, , 12:57 — REGNUM Для нефтяного рынка этот день, 4 июня, как и весь конец недели, вероятнее всего, так и пройдёт в сомнениях и тягостных раздумьях, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«При виде всего, что совершается, это самое естественное поведение, и было бы даже странно реагировать как-то иначе, после того как цены, ненадолго достигшие вчера днём практически отметки в $40,50 по Brent, тут же столкнулись с давно ожидаемыми выше $40 активными продажами и быстро опустились к более спокойным уровням, расположенным на $1,5−2 доллара ниже.

Не причина, но главный повод для давления на цены — сохраняющаяся неопределённость по дате министерской встречи ОПЕК+, которая изначально планировалась на 9−10 июня. Затем саудиты предложили перенести её на неделю раньше, как раз на сегодняшнюю дату 4 июня, чтобы совместить с заседанием технического мониторингового комитета.

Но в результате только оно сегодня и должно состояться по графику, при этом рассматриваются варианты основную министерскую встречу передвинуть на середину июня или позднее.

Вряд ли нефть сейчас ещё раз осмелится взлететь выше $40, однако и в случае нарастания волны фиксации прибыли покупателями — ниже $37 за баррель ценам, по большому-то счёту, пока спускаться не с чего. В случае соскальзывания к таким уровням цены имеют довольно приличные шансы выровняться в направлении середины стихийно образовавшегося коридора.

То есть пока рынок в режиме ожидания новых драйверов, ему логичнее снова начать кучковаться в диапазоне, характерном для предыдущих суток: между $38,50 и $39,50 за баррель. Но главный фундамент для нефти даже не ОПЕК, это лишь фон. А глубина положения в том, что до настоящего баланса поставок, спроса — и запасов, добычи на другом полюсе — ещё далеко.

Именно поэтому нефть способна лишь частично следовать вверх за ралли на рынках американских и европейских акций: инвесторы на сырьевых рынках пока намного осторожнее», — полагает эксперт.

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