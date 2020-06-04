Москва, , 09:44 — REGNUM Котировки нефти марки Brent 3 июня добрались до уровня $40,50, но завершили день более чем на 100 пунктов ниже на фоне фиксации прибыли во второй половине дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 4 июня, на утренних торгах Brent пытается ухватиться за уровень $39 за баррель, испытывая трудности с возобновлением роста.

Негатив в сырьевой сегмент привнесли спекуляции о том, что июньское совещание ОПЕК+ может не состояться. Более того, сама сделка рискует развалиться.

Дело в том, что Саудовская Аравия решила поставить ультиматум странам-нарушителям условий соглашения в лице Ирака и Нигерии, из-за слабой дисциплины которых в мае сделка была выполнена всего на 75%. Саудиты потребовали от двух стран гарантий «исправления» в качестве условия для сохранения соглашения.

Эти сообщения не могли не ударить по ценам, тем более что над уровнем $40 Brent выглядела более чем привлекательной для фиксации прибыли, учитывая что чуть больше месяца назад баррель стоил $20.

С другой стороны, нужно отдать должное — просадка оказалась довольно скромной. Это может говорить о том, что участники рынка либо верят в Ирак и Нигерию, либо не верят Саудовской Аравии, которая угрожает разрушить сделку.

В любом случае, пока на сырьевых площадках витает напряженная атмосфера, дальнейший рост Brent будет затруднен, тогда как понижательные риски могут усилиться.

Если, конечно два «виновника торжества» в ближайшее время не убедят своих коллег в намерении выполнять квоты в рамках дальнейшей реализации мер по ограничению добычи», — полагает эксперт.

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