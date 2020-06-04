Москва, 4 июня 2020, 10:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщает 4 июня пресс-служба правительства.
«Российские аэропорты могут начинать подавать заявки на получение субсидий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что результатом предоставления субсидии должна стать бесперебойная работа и сохранение численности персонала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении российским аэропортам 11 млрд рублей для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.
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