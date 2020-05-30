Москва, , 10:42 — REGNUM Российским аэропортам для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, выделили почти 11 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что средства были выделены из резервного фонда по поручению президента страны Владимира Путина. Контролировать использование средств будет Росавиация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация приняла решение о предоставлении первой субсидии на авиаперевозки. Первой авиакомпанией, которая получит субсидии, ожидаемо стал «Аэрофлот».

Субсидии будут предоставлены трем компаниями, которые входят в группу «Аэрофлот» — 7,89 млрд рублей получат ПАО «Аэрофлот», АО «Авиакомпания Россия» и АО «Авиакомпания «Аврора».

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