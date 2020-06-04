Москва, , 09:45 — REGNUM Москва в общей сложности потратит на борьбу с коронавирусом порядка 250 млрд рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«По предварительной оценке, город потратил и еще потратит на проблемы, связанные с пандемией, четверть трлн рублей», — сказал он в интервью ТАСС.

Он также добавил, что еще 500 млрд рублей Москва потеряет в доходах городского бюджета.

Согласно действующему закону о бюджете на 2019 и 2020−2021 годы, доходы Москвы в 2020 году должны были составить почти 2,8 трлн рублей, расходы — около 3,15 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что принятые решения во время распространения коронавируса в столицы были в интересах жителей города и он не хочет перекладывать за них ответственность.

По его словам, в Москве «мнение горожан имеет решающее значение», и в этом заключается сила города. Однако «есть исключения», когда требуется принимать «безотлагательные решения» и брать ответственность.

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