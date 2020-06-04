Москва, , 08:20 — REGNUM В период пандемии в Москве были приняты адекватные ситуации решения. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в интервью ТАСС.

«На мой взгляд, до сих пор принятые решения и меры были адекватны ситуации. При всей ее непредсказуемости», — сказал он.

Собянин поблагодарил за «постоянную активную поддержку» президента и правительство, а москвичей — за терпение и понимание.

Он пояснил, что решения московской власти предопределены не только мнением специалистов, но и интуицией, поскольку «вряд ли кто-то до конца понимает механизмы развития и затухания коронавируса».

Как сообщало ИА REGNUM, ряд федеральных структур и экспертное сообщество проверят соблюдение прав и интересов граждан при применении указов мэра Москвы во время распространения коронавируса.