Москва, , 09:27 — REGNUM Торги по нефти 3 июня завершились снижением. Стоимость нефти Brent снизилась на 0,53%, до $39,38. Цена скорректировалась с $40,50 до $38,75 на европейской сессии, когда стала поступать информация, что возникли сомнения относительно сокращении добычи нефти и сроков продления соглашения ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Саудовская Аравия и Россия договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц, тогда как производители стран Персидского залива не обсуждают продления своих сокращений.

Согласно последнему отчету минэнерго США, за период 23−29 мая запасы нефти в США снизились на 2,1 млн баррелей (прогноз был +3,038 млн баррелей).

Запасы бензина выросли на 2,8 млн баррелей (прогноз был — 0,200 тыс. баррелей), запасы дистиллятов — на 9,9 млн баррелей (прогноз был +3 млн баррелей).

Запасы нефти в терминале Кушинга упали на 1,7 млн баррелей, до 51,7 млн баррелей. Добыча нефти снизилась на 200 тыс. баррелей в день, до 11,2 млн баррелей в день.

Сегодня, 4 июня, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цена находится в коррекционной фазе после шестидневного роста до $40,50.

Общая картина благоприятная, чтобы остаться торговаться около уровня $40. До уровня $41 все свободно. Если ожидать нисходящей коррекции, то из зоны $41−44 за баррель.

Читайте также: Нефть упёрлась в сильный уровень сопротивления