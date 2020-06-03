Варшава, , 15:46 — REGNUM Приток трудовых мигрантов с Украины постепенно восстанавливается, сообщила 3 июня газета Rzeczpospolita.

По данным погранслужбы Польши, если в апреле в страну приехало на заработки 34 тыс. украинских мигрантов, то в мае этот показатель вырос до 94 тыс.

Положительным фактором является также то, что снятие карантинных ограничений совпало с сезонными работами в сельском хозяйстве.

«В логистике и аграрной сфере спрос на работников из-за рубежа на 20% выше, чем год назад», — сообщил президент агентства EWL Анджей Коркус.

По словам президента агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштофа Инглота, в данный момент в Польше работает на 300−400 тыс. граждан Украины меньше, чем в 2019 году. Это связано с отъездом украинских мигрантов из-за пандемии коронавируса.

«Стоимость приезда работников с Украины сейчас втрое выше, чем в прошлом году», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую систему образования нужно привести в соответствие с запросами экономики страны.

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