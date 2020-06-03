Варшава, 3 июня 2020, 15:46 — REGNUM Приток трудовых мигрантов с Украины постепенно восстанавливается, сообщила 3 июня газета Rzeczpospolita.
По данным погранслужбы Польши, если в апреле в страну приехало на заработки 34 тыс. украинских мигрантов, то в мае этот показатель вырос до 94 тыс.
Положительным фактором является также то, что снятие карантинных ограничений совпало с сезонными работами в сельском хозяйстве.
По словам президента агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштофа Инглота, в данный момент в Польше работает на 300−400 тыс. граждан Украины меньше, чем в 2019 году. Это связано с отъездом украинских мигрантов из-за пандемии коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую систему образования нужно привести в соответствие с запросами экономики страны.
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