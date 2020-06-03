Нур-Султан, , 14:22 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал поддерживать российский бизнес на территории республики. Об этом глава государства заявил в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, результатом сотрудничества должны стать новые совместные предприятия, которые выйдут на рынки стран Туркестана и Китая. Президент отдельно остановился на налоговой политике и создании «дружественной среды» для бизнеса.

Токаев отметил, что ставки налогов в Казахстане ниже действующих ставок в странах Содружества независимых государств (СНГ). По его словам, налоговая система «гостеприимней», чем в большинстве развитых стран.

Вместе с тем глава государства отметил успехи России в цифровизации таможенных операций и налогового администрирования. «В этом плане для Казахстана интересна российская модель интеллектуального пункта пропуска», — добавил Токаев.

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