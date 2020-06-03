Нур-Султан, , 12:29 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал интересной идеей создание «зерновой ОПЕК». Об этом глава государства заявил в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, «зерновая ОПЕК» может обеспечить стабильность зернового рынка, а также координацию ценовой политики на зерно. Вместе с тем этот рынок имеет свою специфику.

В частности, значительное влияние на цены оказывают погодные условия и урожайность. Кроме того, возникают торговые ограничения, в том числе из-за проблемы выхода к морю.

Токаев добавил, что при создании зернового картеля необходимо учитывать интересы небольших игроков, а также соответствие нормам Всемирной торговой организации (ВТО).

«Сама концепция, безусловно, заслуживает заинтересованного обсуждения специалистов», — добавил президент.