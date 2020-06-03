Москва, , 12:36 — REGNUM С января по апрель текущего года самым покупаемым среди корпоративных клиентов автомобилем в РФ стала модель Volkswagen Polo. Об этом 3 июня сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период российские юридические лица приобрели 4,1 тыс. единиц Volkswagen Polo, что на 13% больше результата прошлого года.

На втором месте по популярности среди корпоративных клиентов идет универсал Lada Largus с результатом продаж в 3,1 тыс. единиц. Это на 17% меньше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает «японец» — Toyota Camry. Этот автомобиль дилерам удалось реализовать в количестве 2,5 тыс. экземпляров (-24%).

На четвёртом и пятом местах данного рейтинга Nissan Qashqai (2,3 тыс. ед., +173%) и Lada Granta (2,2 тыс. ед., +58%).

Напомним, за четыре месяца нынешнего года юрлица в России приобрели 60 тыс. новых легковушек, что на 12% ниже прошлогоднего результата.

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