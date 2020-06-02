Москва, , 13:50 — REGNUM Увеличение числа клиентов в последнюю неделю мая отметили дилеры автосалонов Подмосковья. Об этом 2 июня сообщают «Известия» со ссылкой на представителей дилерских центров.

Стоит отметить, что автосалоны в Московской области возобновили работу с 12 мая. С этого времени за приобретением новых машин обратилось большое число покупателей. При этом с 25 мая число клиентов выросло в два раза.

«Люди контактируют и быстро забирают автомобили. В Подмосковье на прошлой неделе подписанных договоров о продаже и выдаче машин было столько же, сколько за период с 1 по 24 мая», — сообщила представитель компании «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Спрос на новые автомобили вырос в том числе за счет дополнительных госпрограмм. При этом выбирают в основном машины российской сборки. Ожидается, что снижение продаж на авторынке России, которое в апреле составляло 74%, будет постепенно замедляться и составит 20−25%. Однако цена на машины за летние месяцы возрастет на 3−4%.

Ранее автодилеры заявили, что продажи на российском авторынке в июне 2020 года могут упасть максимум на 50%.

Читайте также: В России начались продажи Kia Ceed