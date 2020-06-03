Москва, , 10:04 — REGNUM Российские дилеры оценили базовую комплектацию обновлённого Renault Kaptur в 1,02 млн рублей. Об этом сообщает «Российская газета».

Российским покупателям доступны три варианта комплектации: Life, Drive и Style. Кроме того, в продаже есть спецверсия Edition One.

Базовая комплектация модели предполагает передний привод, который агрегатируется с движком мощностью 114 «лошадей» рабочим объёмом 1,6 л и механической коробкой передач на пять скоростей. Такая же комплектация авто, но с коробкой передач CVT-X-Tronic, стоит немного дороже — 1,075 млн рублей.

Если покупатель предпочтет приобрести Renault Kaptur с новым турбонаддувным движком Tce мощностью 150 л. с., который сочетается с трансмиссией CVT-X-Tronic, то ему придётся выложить 1,26 млн рублей за переднеприводную версию и 1,335 млн рублей — за полноприводную модель.

Напомним, 3 июня 2020 года аукционный дом RMSothebys в Канаде планирует провести торги, на которых выставит спидстер Renault Sport Spider 1996 года выпуска. Конструкция этого авто не предполагает лобовое стекло.

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