Париж, , 14:08 — REGNUM Глава компании Renault Жан-Доминик Сенар заверил, что у него «нет намерения» закрыть завод компании в Мобеже, где ранее несколько тысяч человек провели демонстрацию, сообщает Le Figaro.

«У меня нет намерения закрыть завод в Мобеже. Уверяю вас, я никогда не говорил этого и никогда даже не думал об этом», — заявил глава компании Renault.

«Ничего не будет сделано на севере Франции, месте, которое я хотел бы видеть в долгосрочной перспективе как один из главных центров автомобильной промышленности страны», — подчеркнул Жан-Доминик Сенар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции несколько тысяч человек собрались 30 мая 2020 года, возле завода Renault в Мобеже, чтобы выступить против решения компании сократить 15 000 рабочих мест по всему миру, в том числе 4600 во Франции.

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