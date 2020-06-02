Москва, , 18:31 — REGNUM В опубликованном 2 июня плане правительства РФ по восстановлению экономики вопросы вызывает оценка снижения доходов населения на 6%. Об этом ИА REGNUM заявил доктор экономических наук, генеральный директор Института экономических и социальных исследований, член Федерального политического совета Партии Роста Алексей Рябинин.

«Это, как говорится, в среднем по больнице. Судя по динамике занятости и росту безработицы, есть категории граждан, у которых доходы снизились значительно сильнее. Главная проблема и угроза сегодня — не столько 6-процентное снижение доходов, а фактическое сползание в бедность и нищету большого количества людей. Как правительство собирается решать эту проблему, пока непонятно», — отметил экономист.

По его словам, с точки зрения поддержки малого и среднего бизнеса видно ограничение мер поддержки только так называемыми пострадавшими отраслями. «История с ОКВЭД выглядит просто уловкой, с чем согласны практически все эксперты. Было бы правильно исходить из того, что во время пандемии пострадали все компании МСП, и оказать им помощь», — добавил Рябинин.