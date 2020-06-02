Нью-Йорк, США, , 09:32 — REGNUM Договорённость стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, действующая до конца июня, может быть продлена до начала сентября. Участники соглашения близки к этому, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в делегациях стран.

С 1 мая действует соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая и июня. При этом Россия и Саудовская Аравия обещали сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая относительно базового уровня в 11 млн баррелей в сутки. С июля по декабрь 2020 года сокращение составит 7,7 млн б/с, с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн б/с.

Собеседники издания отмечают, что страны «близки к договоренности» о сохранении текущей квоты до начала сентября. Участники соглашения, добавляют они, хотят 4 июня провести телеконференцию, которая планировалась на 9 июня.

Поясняется также, что Саудовская Аравия рассчитывает на продление текущей квоты до конца года, а Россию устраивают действующие договорённости. Стороны обсуждают компромисс — продление квоты до 1 сентября.

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