Москва, , 02:41 — REGNUM Министры ОПЕК+ обсуждают возможность переноса своей первой встречи после начала действия новой сделки о сокращении уровня добычи черного золота на более ранний срок. Об этом сообщает агентствоS&P Global Plattsсо ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждениями.

Ранее встреча министров стран — участников соглашения ОПЕК+ планировалась на 9−10 июня. Однако теперь обсуждается проведение встречи 4 июня.

Причина в том, что участники сделки ОПЕК+ хотят сформировать программу на июль на основе принятого ими на встрече решения по сделке. Сделать это лучше как можно раньше.

Речь идет о том, будут ли участники соглашения смягчасть условия сделки или нет.