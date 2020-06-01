Москва, , 16:27 — REGNUM Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 76 автомобилей из-за проблем с головными подушками безопасности. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили BMW 5-й серии (серия G30) и 7-й серии (серия G11), изготовленные в период с июля 2016 года по апрель 2017 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является то, что газообразующий материал для газогенераторов правой, левой или обеих головных подушек безопасности, возможно, подвергся воздействию влаги во время изготовления газогенератора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что влажный газообразующий материал может привести к возникновению избыточного давления в газогенераторе при срабатывании подушки безопасности, в результате чего так называемое запальное устройство может разорваться. Удерживающая способность головной подушки безопасности в таком случае снижается или полностью утрачивается.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена головных подушек безопасности. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.