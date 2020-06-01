Москва, , 13:42 — REGNUM Дилеры немецкой компании Volkswagen в России начали принимать заказы на новую комплектацию кроссовера Tiguan Go! Об этом сообщает пресс-служба немецкой компании.

Tiguan Go! является продолжением популярной версии Winter Edition с более широким набором базового оборудования.

В линейке агрегатов нового авто два бензиновых движка. Первый — 125-сильный мотор, который работает с 6-скоростной «механикой» и передним приводом. Второй более мощный — 150-сильный движок, сочетающийся с 6-скоростным «автоматом» и передним или полным приводом.

Автопроизводители оснастили модель комфортными передними креслами с тканевой отделкой Rhombus, имеющими регулировку поясничного подпора. А за дополнительную плату для комплектации Go! доступен пакет Comfort Plus. Он включает в себя камеру заднего обзора с омывателем, системы бесключевого доступа в салон и запуска мотора Kessy с замками Safelock, электропривод двери багажного отделения и противоугонную систему.

Стоимость самой дешёвой комплектации новинки начинается от 1 млн 739 тыс. рублей.

Ранее бразильское подразделение Volkswagen в онлайн режиме представило новый купеобразный кроссовер Nivus с динамичным дизайном и просторным салоном.

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