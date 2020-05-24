Москва, , 13:22 — REGNUM По итогам апреля 2020 года в России было продано 3093 автомобиля компании Volkswagen, что на 68% меньше, чем в апреле 2019 года. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Всего же с января по апрель 2020 года продажи моделей Volkswagen в РФ снизились на 15%, до 26 887 экземпляров. Таким образом, немецкая автокомпания заняла шестое место по реализации машин среди всех автопроизводителей в России. При этом доля продаж Volkswagen в РФ в общем объёме продаж машин других брендов в апреле составила 6,5%.

Больше всего за отчётный период из моделей немецкой компании в России было продано седанов Polo. Это авто в апреле приобрели 1372 автолюбителя — на 76% меньше, чем год назад.

Вторую строчку по продажам в модельной линейке Volkswagen занимает кроссовер Tiguan с результатом 1332 проданных автомобиля. Это на 53% меньше показателя годичной давности.

Ранее старший вице-президент Volkswagen of America по маркетингу и стратегии продуктов Хайн Шафер заявил, что продажи «заряженных» версий моделей Volkswagen Golf GTI и Volkswagen Golf R Mk8 начнутся в США в конце 2021 года.

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