27 Мая
 
10:23

В Тюменской области серьёзно упали темпы строительства жилья

В Тюменской области наблюдается значительное снижение темпов строительства жилья. Это следует из отчёта за I квартал Тюменьстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В январе-марте 2020 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками в Тюменской области возведено 727 жилых домов общей площадью 183 тыс. м. Это почти на 30% менее показателя 2019 года.

10:17

В Бурятии объём розничной торговли в апреле сократился на 18%

Ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса, сказались на объёме розничной торговли в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Бурятстата, показатели в апреле по сравнению с мартом снизились на 18%. Относительно объёмов торговли в апреле 2019 года снижение составило 15,7%.

10:10

Журавлёв: глубинный народ проводит свою национальную экономическую политику

В Госдуме назвали закономерным стремление жителей России закрыть банковские счета в валюте.

10:01

Санатории Саратовской области подготовят к приему отдыхающих

Санатории и базы отдыха Саратовской области подготовят к приему отдыхающих. Соответствующее поручение дал губернатор региона Валерий Радаев в ходе заседания координационного совета.

10:00

В Бурятии рассказали, когда откроются торговые центры

Власти Бурятии надеются до конца мая выйти на показатели, которые позволят возобновить работу торговым центрам, туристическим, образовательным и другим организациям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.