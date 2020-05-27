В Тюменской области серьёзно упали темпы строительства жилья
В Тюменской области наблюдается значительное снижение темпов строительства жилья. Это следует из отчёта за I квартал Тюменьстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В январе-марте 2020 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками в Тюменской области возведено 727 жилых домов общей площадью 183 тыс. м. Это почти на 30% менее показателя 2019 года.
В Бурятии объём розничной торговли в апреле сократился на 18%
Ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса, сказались на объёме розничной торговли в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Бурятстата, показатели в апреле по сравнению с мартом снизились на 18%. Относительно объёмов торговли в апреле 2019 года снижение составило 15,7%.
Журавлёв: глубинный народ проводит свою национальную экономическую политику
В Госдуме назвали закономерным стремление жителей России закрыть банковские счета в валюте.
Санатории Саратовской области подготовят к приему отдыхающих
Санатории и базы отдыха Саратовской области подготовят к приему отдыхающих. Соответствующее поручение дал губернатор региона Валерий Радаев в ходе заседания координационного совета.
В Бурятии рассказали, когда откроются торговые центры
Власти Бурятии надеются до конца мая выйти на показатели, которые позволят возобновить работу торговым центрам, туристическим, образовательным и другим организациям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.