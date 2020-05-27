Основная, производственная, часть экономики России, выйдя в середине мая из режима «нерабочих дней», постепенно восстанавливает штатный режим работы, соблюдая необходимые меры против распространения коронавируса. Однако до сих пор в большинстве регионов сохраняются запреты и ограничения на работу непродовольственной торговли и сферы услуг, что особенно сильно сказывается на малом и среднем бизнесе.

Тем временем продолжается реализация мер поддержки предпринимательства и трудовых коллективов, о которых ранее сообщили президент и правительство РФ. Но из регионов продолжают поступать жалобы на то, что федеральная и региональная помощь порой не доходит до адресатов, обставляется бюрократическими препонами, нежеланием некоторых банков умерить свои аппетиты.

О том, как чувствует себя экономика России в условиях пока продолжающейся пандемии коронавируса, читайте в трансляции ИА REGNUM.