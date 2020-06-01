1 Июня
 
11:58

1 июня Общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения будет передан в администрацию президента. Об этом заявил на оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства России Михаил Мишустин.

«Выполнение плана позволит не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике и ее дальнейшему укреплению», — заявил премьер-министр.

План включает в себя около 500 мероприятий, рассчитанных до конца 2021 года.

11:25

Подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня. Это решение коснётся всех отраслей, в том числе тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма. Об этом 1 июня сообщил глава правительства Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами.

11:16

Вице-премьер Татьяна Голикова на онлайн-конференции у главы правительства Михаила Мишустина пообещала, что все запланированные россиянам выплаты по поддержке в период пандемии будут произведены.

10:32

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и главам регионов подготовить предложения о мерах по восстановлению внутреннего туризма.

10:28

Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. На эти цели выделяется более 145 млн рублей.

Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

10:25

В рамках работы по поддержке малого и среднего предпринимательства Росимущество оказало помощь компаниям МСП на 281,9 миллиона рублей. Об этом рассказал ТАСС руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко.

10:18

Владимир Путин поручил правительству выделить 3,24 миллиарда рублей на лизинговые платежи по договорам железнодорожных компаний

10:13

На нацпроект «Международная кооперация и экспорт» выделят до 1 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить до 1 млрд рублей на национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

10:13

Железнодорожные перевозки в РФ включат в список пострадавших отраслей

Железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт будут включены в перечень отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Такое поручение правительству РФ дал президент РФВладимир Путин.

10:12

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить лизингодателям 5,8 миллиарда рублей на фоне лизинговых каникул из-за пандемии

10:06

Владимир Путин поручил правительству выделить морским и круизным компаниям в 2020 году 320 миллионов рублей по лизингу

9:59

Владимир Путин поручил правительству включить в перечень отраслей экономики, пострадавших от пандемии, железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт.

9:55

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Субсидии призваны поддержать аэропорты в ситуации со снижением объёма пассажирских перевозок. Средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров.

Также средства разрешается тратить на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.

9:38

С 1 июня стартует госпрограмма поддержки занятости. По предложению Владимира Путина, она будет оказана предприятиям в пострадавших от пандемии отраслях, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Кредиты выдаются под 2 процента годовых из расчета одного МРОТ на одного сотрудника.

При этом работодатели, если намерены воспользоваться кредитом, должны сохранить 90 процентов занятых на производстве работников.

Минэкономразвития заключило соглашения с банками по льготным кредитам на сумму 200 миллиардов рублей из 250 миллиардов, предусмотренных программой.

9:29

На реализацию мер поддержки отечественной экономики уже направлено 3.3 триллиона рублей. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.