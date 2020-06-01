Российские власти предпринимают беспрецедентные меры по поддержке экономики, переживающей спад, вызванной пандемией. Для обеспечения безопасности граждан была остановлена работа большинства предприятий, кроме системообразующих и жизнеобеспечивающих. Усилия и средства были сосредоточены на снижении темпов распространения вируса и лечении заболевших COVID-19.

Для решения актуальных задач из госбюджета выделены колоссальные средства регионам, отраслям промышленности и сельскому хозяйству. Особенное внимание — малому и среднему бизнесу, ему были предоставлены беспроцентные кредиты, многочисленные льготы и другие преференции. Правительство также предоставило различные субсидии и пособия семьям с детьми и людям, оставшимся без работы.

1 июня министры отчитаются перед президентом РФ Владимиром Путиным о действенности мер, а также представят общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.

Программа содержит 9 разделов и более 500 мероприятий. На поддержку экономики выделяется 8 триллионов рублей.