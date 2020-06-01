1 июня Общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения будет передан в администрацию президента. Об этом заявил на оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства России Михаил Мишустин.
«Выполнение плана позволит не только переломить ситуацию, сложившуюся в результате распространения новой коронавирусной инфекции, но и приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике и ее дальнейшему укреплению», — заявил премьер-министр.
План включает в себя около 500 мероприятий, рассчитанных до конца 2021 года.
Подписано постановление, которое продлевает мораторий на налоговые проверки для бизнеса до 30 июня. Это решение коснётся всех отраслей, в том числе тех компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма. Об этом 1 июня сообщил глава правительства Михаил Мишустин на заседании с вице-премьерами.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и главам регионов подготовить предложения о мерах по восстановлению внутреннего туризма.
Михаил Мишустин утвердил правила спецвыплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса. На эти цели выделяется более 145 млн рублей.
Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.
В рамках работы по поддержке малого и среднего предпринимательства Росимущество оказало помощь компаниям МСП на 281,9 миллиона рублей. Об этом рассказал ТАСС руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко.
Владимир Путин поручил правительству выделить 3,24 миллиарда рублей на лизинговые платежи по договорам железнодорожных компаний
На нацпроект «Международная кооперация и экспорт» выделят до 1 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить до 1 млрд рублей на национальный проект «Международная кооперация и экспорт».
Железнодорожные перевозки в РФ включат в список пострадавших отраслей
Железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт будут включены в перечень отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. Такое поручение правительству РФ дал президент РФВладимир Путин.
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить лизингодателям 5,8 миллиарда рублей на фоне лизинговых каникул из-за пандемии
Владимир Путин поручил правительству выделить морским и круизным компаниям в 2020 году 320 миллионов рублей по лизингу
Владимир Путин поручил правительству включить в перечень отраслей экономики, пострадавших от пандемии, железнодорожные перевозки и внутренний водный транспорт.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10,9 млрд рублей на поддержку аэропортов. Об этом сообщается на сайте правительства.
Субсидии призваны поддержать аэропорты в ситуации со снижением объёма пассажирских перевозок. Средства могут быть использованы на выплату зарплат сотрудникам. Исключение составляют представители руководящего состава и советов директоров.
Также средства разрешается тратить на содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.
С 1 июня стартует госпрограмма поддержки занятости. По предложению Владимира Путина, она будет оказана предприятиям в пострадавших от пандемии отраслях, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. Кредиты выдаются под 2 процента годовых из расчета одного МРОТ на одного сотрудника.
При этом работодатели, если намерены воспользоваться кредитом, должны сохранить 90 процентов занятых на производстве работников.
Минэкономразвития заключило соглашения с банками по льготным кредитам на сумму 200 миллиардов рублей из 250 миллиардов, предусмотренных программой.
На реализацию мер поддержки отечественной экономики уже направлено 3.3 триллиона рублей. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.