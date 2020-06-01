Москва, , 14:00 — REGNUM В России средняя стоимость медицинских масок снизилась с 55 до 18 рублей, заявил 1 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, появление большого количества российских масок в разы понизило розничные цены.

«Если в апреле одна маска в среднем по стране стоила 50−55 рублей по данным ФНС, то сейчас это уже 18 рублей», — сказал он на заседании президиума координационного совета по коронавирусу, добавив, что Минпромторг прогнозирует дальнейшее снижение цены.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минпромторга, ежедневно в России продается порядка четырех миллионов защитных масок. Так, в аптечной сети реализуется порядка 1,6 млн масок, ещё 1,5 млн продаётся в крупных торговых сетях, остальная доля приходится на объекты мелкорозничной торговли. В ведомстве также пообещали, что стоимость масок будет постепенно снижаться.

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