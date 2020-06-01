Улан-Удэ, , 08:25 — REGNUM В Бурятии за январь-апрель 2020 года рост промышленного производства составил 14,1% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

По словам министра экономики республики Екатерины Кочетовой, рост произошёл несмотря на снижение на 0,9% в апреле.

«По индексу промышленного производства среди регионов республика занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе и четвёртое место в Российской Федерации», — отметила она.

Основной вклад внесли горнодобывающая отрасль, которая нарастила добычу полезных ископаемых на 37,6%. Обрабатывающие предприятия в сфере пищевой, текстильной промышленности, производства одежды, мебели, изделий из резины и пластмассы, транспортных средств и оборудования показали рост в 10,2%. Вместе с тем в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром произошло снижение на 4,8%.

При этом реальные денежные доходы местных жителей за первые три месяца выросли на 0,3%. Как сообщало ИА REGNUM, на 12,2% сократился с начала года объём платных услуг населению, а оборот розничной торговли в апреле по сравнению с мартом в Бурятии снизился на 18%.

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