Улан-Удэ, , 07:44 — REGNUM Объём платных услуг населению в Бурятии с начала года сократился на 12,2% и составил 13,4 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Бурятстата.

При этом более четверти всех платных услуг заняла «коммуналка». На телекоммуникационные и бытовые услуги пришлось соответственно 17,4% 16,5% в общем объёме.

«Всего бытовых услуг населению в январе — апреле 2020 года было оказано на сумму 2,1 млрд рублей, что на 6,1% меньше, чем в январе — апреле 2019 года», — отметили в управлении.

В структуре бытовых услуг наибольшую долю занимали ремонт и строительство жилья, техобслуживание машин, ритуальные и парикмахерские услуги.

Напомним, на снижение основных экономических показателей повлияли ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, в апреле объёмы розничной торговли в республике снизились на 18% по сравнению с мартом.

Читайте также:

В Бурятии объём розничной торговли в апреле сократился на 18%

Пассажирооборот в Бурятии с начала года сократился на треть