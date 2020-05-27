Улан-Удэ, , 10:17 — REGNUM Ограничения, введённые из-за угрозы распространения коронавируса, сказались на объёме розничной торговли в Бурятии. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-центре Бурятстата, показатели в апреле по сравнению с мартом снизились на 18%.

Относительно объёмов торговли в апреле 2019 года снижение составило 15,7%. 84,3% всего оборота формировали малые предприятия. При этом жители стали чаще покупать продукты питания, а также сигареты.

«В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия увеличилась с 53,7% в марте текущего года до 60,1% — в апреле», — отметили в управлении статистики.

Ещё сильнее снизился оборот в сфере общепита. По сравнению с мартом 2020 года в апреле снижение составило 21,6%, по сравнению с апрелем 2019 года — на 21,2%.

Добавим, что цифры оказались всё же меньше, чем в среднем по России. Как сообщало ИА REGNUM, оборот розничной торговли в стране в апреле 2020 года сократился на 28,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23,4% — в годовом выражении.

Подробнее: Оборот розничной торговли в России в апреле упал на 23,4%

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