Ростов-на-Дону, , 16:58 — REGNUM Власти Ростовской области в очередной раз перенесли срок запуска первого межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Донской губернатор Василий Голубев уточнил, что работа Волгодонского МЭОК должен быть начата в третьем квартале 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

«Комплекс полностью готов к эксплуатации. Инвестору во взаимодействии с местными властями осталось решить технические, организационные вопросы. Задача — запустить МЭОК в работу уже в третьем квартале этого года. Всего в Ростовской области требуется создать восемь таких комплексов. В этом году начнется строительство ещё двух. По остальным в 2021 году должны завершить проектирование, приступить к строительству и запустить их», — отметил глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что срок запуска объекта регулярно переносился. Так, например, первый мусороперерабатывающий комплекс — Волгодонский МЭОК — обещали ранее ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, затем в первом квартале 2020 года, далее — в первой половине 2020 года.

Стоит отметить, что региональные чиновники ранее также заявляли, что в середине 2021 года на Дону появится пятьмежмуниципальных экологичных отходоперерабатывающих комплексов. Ещё два предприятия власти планировали открыть в середине 2022 года.

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