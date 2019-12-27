Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM Власти Ростовской области обещают построить пять межмуниципальных экологичных отходоперерабатывающих комплексов к середине 2021 года, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Ожидается, что заводы появятся в Мясниковском, Красносулинском, Неклиновском, Морозовском и Сальском районах. Наряду с этим будет вестись строительство ещё двух предприятий — в Миллеровском районе и под Новочеркасском. Ввести их в эксплуатацию планируется в середине 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что на официальном сайте донского правительства ранее сообщалось о более ранних сроках ввода в эксплуатацию семи мусорных заводов. Так, завершить строительство объектов планировалось к концу 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2020 года в Ростовской области будет запущен только лишь первый МЭОК из восьми запланированных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области достроили первый мусороперерабатывающий завод