Москва, , 12:56 — REGNUM Цены на нефть снижаются несколько дней подряд, в большей степени это обусловлено выходом данных о росте запасов нефти в США, которые значительно выросли за ближайшие три недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Цена нефти марки Brent опустилась до отметки $35,65 за баррель. Дальнейшая тенденция будет зависеть непосредственно от сделки ОПЕК+ и от того, будет ли достигнуто согласие между Россией и Саудовской Аравией в вопросах, касательно добычи нефти.

Россия, согласно условиям сделки, планирует в июле нарастить добычу нефти, однако, Саудовская Аравия эту инициативу не поддерживает, придерживаясь другой позиции, а именно, продлить снижение добычи нефти, как минимум, до сентября с целью стабилизации нефтяного рынка.

Пока это согласие не будет достигнуто, едва ли нефть будет значительно расти в цене. А значит и рубль в ближайшее время будет ограничен в росте.

Кроме того, внимание трейдеров сейчас приковано к нарастающему напряжению между США и Китаем. Сегодня рынки находятся в напряженном ожидании объявления презедента США о том, какие же меры будут приняты и чем обернётся КНР попытка усилить контроль над Гонконгом.

Сохраняется большой риск введения санкций со стороны США по отношению к Китаю, а следовательно не исключен и новый этап торговой войны двух стран.

Сложность заключается и с мировой пандемией, так как прогнозируется вторая волна эпидемии во многих странах и коронавирус пока рано списывать со счётов.

Эти труднопредсказуемые факторы «отбрасывают» нефть в широкий коридор цен $32−40 на ближайшие недели, колебание цены в верхнюю или нижнюю границу будет зависеть от новостей внешнего фона», — пояснил эксперт.

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