Москва, , 15:59 — REGNUM Рубль слегка отступает днем 29 мая. Доллар торгуется по 70,44 руб., евро — рядом с 78,55 руб. заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Сегодня нефть под давлением. Инвесторы продолжают отыгрывать новости этой недели в виде показателей по запасам черного золота и нефтепродуктов в США.

И статистика API, и данные минэнерго США отразили заметный рост запасов сырья, что спровоцировало фиксацию позиций по нефти.

Баррель нефти марки Brent к середине дня торгуется по $34,50 и может снизиться до $33,75, если легко пройдет через $34.

В целом за май доллар США снизился в паре с рублем на 6,5%. Однако с начала года и по текущий момент укрепление американской валюты к рублю оценивается в 14,3%, то есть рубль все еще в числе проигравших.

Краткосрочно доллар может отойти к 70,45 руб. и даже ниже, но для скольжения под 70,00 сейчас нет оснований.

Евро торгуется по 78,56 руб., диапазон колебаний на ближайшее время заключен в рамки 78−80 руб.», — считает эксперт.

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