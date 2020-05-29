Москва, , 12:51 — REGNUM На рубль в конце недели воздействуют драйверы преимущественного некоторого ослабления курса. Цена нефти уменьшается с рубежа $36 к $35,2 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«В основном это происходит из-за вышедших накануне данных минэнерго США о внезапном резком увеличении запасов нефти в США на 8 млн баррелей, тогда как на предыдущей неделе они снизились на 5 млн баррелей.

Закончился налоговый период с продажей валютной выручки экспортёрами и соответствующей поддержкой рубля. Значительный негатив оказывает и информация о снижении ВВП России в апреле сразу на 12% в годовом исчислении, что хуже пессимистичных прогнозов.

Однако укрепление доллара к рублю 29 мая ограничено противоположными факторами. К ним относится общий рост на финансовых рынках рисковых активов, к которым относится и рубль, на фоне постепенного выхода стран их карантина и в надежде на восстановление деловой активности.

Доллар на валютном рынке слабеет, что сдерживает его усиление и к рублю. Банк России продолжает продавать валюту в рамках «бюджетного правила» при низких нефтяных ценах. 28 мая он реализовал $159 млн. И это при том, что спрос на валюту ограничен снижением импорта товаров и услуг из-за режима самоизоляции.

На 29 мая не запланировано значимых событий, способных существенно повлиять на курс. Соответственно, есть вероятность продолжения движения пары доллар/рубль вверх, но в нешироком диапазоне 70−71,5 руб./доллар», — полагает эксперт.

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