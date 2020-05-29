Магадан, Магаданская область, , 10:41 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что регион не особо экономически пострадал от эпидемии коронавируса.

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«Знаю ситуацию по другим регионам. Магаданская область на данный момент, как ни один другой регион, экономически не пострадала от всей ситуации.

У нас по итогам первого квартала по сравнению с аналогичным периодом 2019 года получается, что доходы выросли на 1 млрд рублей. Это не позволит Колыме встать в очередь за помощью наравне с регионами, которые потеряли в доходной части 15%, а то и больше. У Магаданской области, как ни у одной другой, есть шанс пройти эту ситуацию без потерь», — цитирует Сергея Носова «Магаданская правда».

По словам губернатора, золото выросло в цене в долларах на 25%, затраты на добычу идут в рублях и инфляция составляет не более 4%.

«Что касается малого бизнеса. Статистические данные могут измениться в любой момент: сейчас у нас нет ни одного обращения от индивидуальных предпринимателей — ни в банки, ни на биржу труда, то есть никто никуда не обращался за экстренной помощью. Наверное, условия позволяют. Факт есть факт. Если у нас в 2019 году на бирже труда был запрос на рабочую силу 3700 работников, то сегодня 2400», — добавил Носов.

На 29 мая на Колыме зарегистрировано 239 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки новых носителей не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, до 8 июня в Магаданской области продлён режим повышенной готовности.

ВВП России в апреле снизился на 12% в годовом выражении, а за период с января по апрель — на 1,9%, сообщает Минэкономразвития.