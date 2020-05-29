Бишкек, , 02:15 — REGNUM Для поддержки стран-заемщиков в условиях пандемии коронавируса необходимо провести «глубокую» реструктуризацию внешнего долга. С таким предложением президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил на международной видеоконференции «Мероприятие высокого уровня по финансированию развития в эпоху коронавируса и после него».

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Также глава государства предложил разработать программу обмена долга на проекты в сферах здравоохранения, социальной поддержки, продовольственной безопасности, экологии, изменения климата и зеленой экономики.

«Это соответствует шести мерам, озвученным генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в апреле этого года. В случае поддержки наших предложений, предлагаю разработать и принять в рамках ООН соответствующую «дорожную карту», — отметил он.

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