Бишкек, , 17:40 — REGNUM По состоянию на 1 мая 2020 года в Киргизии зафиксирован спад ВВП на 3,8% из-за последствий пандемии коронавируса, сказавшихся на экономике страны. Об этом заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, выступая на заседании парламентской фракции «Ата-Мекен».

По словам высокопоставленного чиновника, правительство рассматривает три сценария дальнейшего развития ситуации в экономике республики.

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«Согласно третьему сценарию, усредненному между пессимистичным и оптимистичным вариантами, до конца текущего года прогнозируется снижение ВВП страны на 5,3%», — уточнил он.

Также вице-премьер сообщил, что в Киргизию уже поступило $243 млн (около 17 млрд 965 млн рублей) денег на стабилизацию экономической ситуации, в том числе $241,6 млн (17 млрд 861 млн рублей) — кредиты МВФ на поддержку бюджета и $1,8 млн (133 млн рублей) — средства, поступившие от различных организаций на борьбу с коронавирусом.

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