Москва, , 15:55 — REGNUM К середине дня 28 мая иностранные валюты понемногу дорожают в паре с рублем, но это очень аккуратное и робкое движение, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США торгуется по 70,78 руб. и оставляет актуальным коридор колебаний в пределах 70,85−73,00 руб. Евро стоит 77,95 руб. и способен сохраниться в рамках 78−79 руб. сегодня.

Пока нефть держится под давлением. На этой неделе данные по американским запасам — это наиболее оперативная информация — публикуются с опозданием на день из-за нерабочего понедельника, потому инвесторы и реагируют с задержкой.

Статистика API по запасам нефти за неделю показала рост на 8,7 млн баррелей, хотя участники рынка явно рассчитывали на снижение и, как следствие, появление оснований для продолжения покупок. Но баррель Brent подрастает до $35,50.

На самом деле, за исключением нефтяного фактора, у рубля все хорошо. Налоговый период в стране продолжается, есть спрос на рубли на внутреннем рынке.

Аукцион Минфина на этой неделе прошел без рекордов, но сумел привлечь 78 млрд руб. при спросе меньшем, чем ранее. Здесь тоже есть поддержка рублю.

К концу недели точек опоры станет меньше, но поскольку инвестиционный мир сейчас позитивно сострит на риски, «россиянину» ничто не угрожает», — считает эксперт.

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