Москва, , 13:09 — REGNUM Российская валюта продолжает незначительно дешеветь на фоне усиления напряженности между США и КНР. В качестве поддержки курса выступают ежедневные продажи валюты ЦБ РФ в среднем на 11,3 млрд рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Все внимание на рынке сейчас приковано к администрации Трампа, которая должна в ближайшее время анонсировать новые санкции в отношении Китая.

Китайское правительство планирует принять законопроект, расширяющий власть страны в Гонконге, что вызвало резко негативную реакцию в США.

В данный момент рассматриваются несколько вариантов ограничений: от лишения Гонконга финансовых преференций (большая часть мирового капитала поступает в КНР именно через остров) до очередных пошлин на китайские товары.

В сложившейся ситуация инвесторы предпочитают не связываться с рисковыми активами, в том числе и нефтью, и направляют капитал в активы-убежища: золото, йена и т. д.

При этом, высокий спрос на российский госдолг позволяет снизить давление на курс. 27 мая Минфин РФ реализовал ОФЗ на сумму в 78,33 млрд рублей при совокупной спросе в 108,8 млрд рублей.

В отсутствии явного негатива курс рубля продолжит движение вблизи отметки в 71,00 за доллар», — полагает эксперт.

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