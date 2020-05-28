Нур-Султан, , 10:44 — REGNUM Дилеры российской фирмы ООО «ММС Рус» приступили к реализации в Казахстане пикапа Mitsubishi L200 пятого поколения. Об этом сообщает пресс-служба дистрибьютора.

Стоит отметить, что Mitsubishi L200 нового поколения обновился ещё в конце 2018 года. Авто получило новый фирменный дизайн в стиле Dynamic Shield. Модель имеет рамную конструкцию и 2,4-литровый дизельный агрегат, который работает с 6-скоростным «автоматом» и модернизированный приводом 4×4. Кроме того, в автомобиле установлены новейшие системы активной безопасности и водительские помощники.

Автопроизводители оборудовали рестайлинговый пикап электроподогревом рулевого колеса и передних сидений. Также в машине имеются камера заднего обзора и мультимедийный комплекс.

Всего дилеры предлагают клиентам пять модификаций автомобиля. Цена самой бюджетной из них равна 13 025 000 тенге (около 2,25 млн рублей).

Напомним, ООО «ММС Рус» является официальным дистрибьютором машин японской компании Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии.

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