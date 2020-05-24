Москва, , 10:45 — REGNUM Стоимость японской модели Mitsubishi Outlander в России выросла на 10 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Повышение цен коснулось семиместной версии кроссовера и «заряженной» GT. Их стоимость возросла на 0,4 — 0,5% по сравнению с прежней ценой.

Таким образом, цена на семиместный кроссовер 2019 модельного года в комплектации Intense теперь составляет 2 103 000 рублей. Модель оснащается мотором на 2 л мощностью 146 «лошадей», который агрегатируется вариатором и системой полного привода.

Версия Ultimate кроссовера идет с 2,4-литровым агрегатом мощностью 167 л. с., которая продается теперь за 2 399 000 рублей. «Заряженная» версия Outlander GT Sport обойдется российским автолюбителям за 2 532 000 рублей. Она оснащается двигателем на 3 л производительностью 230 л. с.

Напомним, в начале мая 2020 года в России подорожали четыре модели Mitsubishi.

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