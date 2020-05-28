Москва, , 10:15 — REGNUM Котировки нефти марки Brent 27 мая не смогли дотянуться до отметки $37 — фиксация прибыли их настигла раньше. В результате баррель завершил торговые сутки под отметкой $35, вокруг которой осциллирует в начале сегодняшних торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Настроения игроков ухудшились после недавнего роста, и это неудивительно, учитывая дальнейшее обострение обстановки вокруг Гонконга и статистику из США.

Согласно свежему еженедельному отчету API, на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах подскочили на 8,7 млн баррелей. Увеличились и запасы бензина и дистиллятов — на 1,1 и 6,9 млн баррелей соответственно.

Также участники рынка проявили нервозность после информации о телефонном разговоре, состоявшемся между лидерами России и Саудовской Аравии.

По слухам, Владимир Путин и Мохаммед бен Сальман обсуждали параметры реализации сделки в июне и расходятся во мнениях, поскольку Москва уже готова перейти к постепенному наращиванию добычи.

В целом настроения инвесторов сейчас выглядят неоднозначно. В целом оптимизм, связанный с ожиданиями восстановления мировой экономики, дает о себе знать.

Однако при этом игроки проявляют осторожность с оглядкой на геополитику, где в центре внимания находится противостояние США и Китая, которое также сдерживает быков на рынке нефти», — пояснил эксперт.

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