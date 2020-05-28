Москва, , 08:15 — REGNUM Нефть марки Brent 27 мая по итогам дня подешевела на 5,3%, до $34,17. Покупатели отступили от $36,65 на фоне растущей напряженности между США и Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может до конца этой недели принять очередные меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.

Сегодня, 28 мая, на торгах в Азии цена на нефть снизилась на 0,81%, до $33,90. Давление на рынок оказал отчет Американского института нефти (API).

Согласно последним данным API, запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 8,731 млн баррелей (прогноз был — 2,32 млн), запасы бензина — на 1,12 млн баррелей (прогноз был — 675 тыс.).

Запасы дистиллятов выросли на 6,907 млн баррелей (ожидалось +2,55 млн). Запасы нефти в терминале в Кушинге сократились на 3,37 млн баррелей.

Продавцы смогли пройти $34,50. Ситуация для покупателей заметно ухудшилась. Контрольным уровнем выступает $33,20.

Если покупатели не защитят его, то ожидается падение нефтяных котировок до $31,30. Чтобы нивелировать продажи продавцов, цене нужно подняться выше $35 за баррель.

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