Улан-Удэ, , 07:13 — REGNUM Объём пассажирских перевозок в Бурятии за первые четыре месяца 2020 года сократился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центра Бурятстата.

В статистику попали перевозки, осуществляемые по регулярным автобусным маршрутам в городском, пригородном и междугородном сообщениях. Всего с января по апрель было перевезено более 16,6 млн пассажиров, что на 33% меньше января-апреля 2019 года.

«Пассажирооборот составил 394,8 млн. пасс.-км и уменьшился по сравнению с январем — апрелем 2019 года на 27,8%», — отметили в управлении статистики.

Напомним, ранее правительство РФ включило перевозчиков в число наиболее пострадавших от ограничительных мер, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии почти две трети автобусов из 2,3 тыс. были вынуждены в апреле простаивать.

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